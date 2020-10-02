İstanbul ve Ankara'nın en kritik bilgileri milyon dolarlarla satılıyor

02 Ekim 2020 Cuma 18:21 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 18:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye ile “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi” nde kullanılmak üzere, 22 Eylül 2020 tarihinde yazılım lisansı hibe desteği ile 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Proje ile İstanbul'un karayolu trafiğini değerlendirmek, toplu taşımayı kontrol etmek ve trafik olaylarını yönetmek için yapay zekâ yazılım analiz platformu kurulacak. Kuzey Karolina merkezli SAS tarafından sağlanacak olan projenin veri analizi aracı, diğer sensör ve ağ teknolojileriyle birleştirildiğinde, İstanbul'un trafik koşullarının gerçek zamanlı verisine ulaşılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 20 Temmuz 2020’da yine aynı şekilde ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye ile “Hat ve İşletme Optimizasyonu Projesi”nde kullanılmak üzere 2,5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı. Bu proje ile toplu taşıma rotaları, seferleri, seyahat süreleri, acil durum senaryoları gibi konularda ABD’li şirket ile çalışmalar yapılacağı açıklanmıştı.

En riskli bilgiler paylaşılacak

Bilindiği gibi İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimiz, Akıllı Şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik, yönetişim vb. alanlarda birçok veri üretiyor. Türkiye’nin verisinin Türkiye’ de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi hususlar açısından yurt dışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği ülkemiz açısından kritik seviyede risklere sahiptir.

Bugüne kadar kamuoyuna; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediye ile yapılan hibe anlaşmalarının hangi tür maddeleri içerdiği, veri gizliği ve veri paylaşımı ile ilgili şartların neler olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmadı. Bu doğrultuda; yapılan hibe anlaşmalarının ve veri paylaşım, veri tutma gibi yükümlülüklerin mutlaka ilgili kurumlarca incelenmesi gerekiyor.

Hatırlanacağı üzere son yerel seçimlerde İBB Başkanı, ilk icraat olarak hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalışanı olmayan 3 kişiye, İBB’nin tüm mahrem bilgilerini kopyalama yetkisi vermişti. Yetki belgesinde “Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" diye karar alınmıştı. Ancak yapılan itirazlar üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından kararın yürütmesi durdurulmuştu.