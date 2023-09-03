İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2023 Pazar / 18 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul ve Gaziantep'te enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı
Güncel

İstanbul ve Gaziantep'te enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

İstanbul ve Gaziantep'te yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA3 Eylül 2023 Pazar 10:35 - Güncelleme:
İstanbul ve Gaziantep'te enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep'in Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde bulunan ada ve parsel numaraları kararın ekinde yer alan listede belirtilen 273 alan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için projelendirilen su terfi/isale hattı, enerji nakil ve üretim hattı ve yapıları ile su yapılarının inşa edilmesi amacıyla Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde kurulacak Gelgit RES elektrik üretim tesisi için gerekli taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

  • kamulaştırma
  • enerji projeleri
  • İstanbul-Gaziantep

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.