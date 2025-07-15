İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2274
  • EURO
    47,0595
  • ALTIN
    4346.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 64 ilde FETÖ operasyonu: Yüzlerce şüpheli gözaltında
Güncel

64 ilde FETÖ operasyonu: Yüzlerce şüpheli gözaltında

İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 306 şüpheli yakalandı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 11:21 - Güncelleme:
64 ilde FETÖ operasyonu: Yüzlerce şüpheli gözaltında
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 64 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul ve İzmir merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'Finans yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından aranıyordu."

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.