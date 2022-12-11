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Güncel

İstanbul ve İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul ve İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

AA11 Aralık 2022 Pazar 07:34 - Güncelleme:
İstanbul ve İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi
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Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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