İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2331
  • EURO
    35,0069
  • ALTIN
    2410.59
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul ve Kocaeli'deki suç örgütüne operasyon: 12 zanlı tutuklandı
Güncel

İstanbul ve Kocaeli'deki suç örgütüne operasyon: 12 zanlı tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de esnafa cebir, baskı ve şiddet uygulayarak iş yerlerini yağmalamaya çalıştığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 20:37 - Güncelleme:
İstanbul ve Kocaeli'deki suç örgütüne operasyon: 12 zanlı tutuklandı
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe'de galerici olarak tanınan firari şüpheli M.B. elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün, Maltepe, Tuzla, Pendik ve Gebze'de faaliyet gösteren esnafa cebir, baskı ve şiddet uygulayarak haksız kazanç sağlamak amacıyla iş yerlerini yağmalamaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve Kars'ta 28 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.