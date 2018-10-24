İstanbul Yeni Havalimanı açılışına 5 gün kala havadan görüntülendi

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda açılışına 5 gün kala son hazırlıklar yapılıyor. Havalimanı'nda uçakların yanaşacakları körükler yerleşirken, uçakların kullanacağı pist ve pak alanlarındaki çizgilerin tamamını çekildi. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı 5 gün sonra açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçak hangarı dış cephesi tamamlandı. Çatıda ve içeride ince işçilik devam ederken, pistlerin üzerinde acil bir durumda itfaiye araçlarının en kısa sürede olay yerine ulaşması için çapraz şekilde yollar bulunuyor. Öte yandan havalimanındaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde uçakların kullanacağı pist ve park alanlarındaki çizgiler görülüyor. Ana terminal binasının ön kısmında bulunan İstanbul Yeni Havalimanı Camiisinin inşaatının da yükseldiği görülüyor. Caminin kubbesinin çelik kısımları yerleştirilirken, minaresi de yükselmeye devam ediyor.