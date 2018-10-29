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İstanbul Yeni Havalimanı açılışında HAVAİST otobüsleri hizmet verecek

İstanbul Yeni Havalimanı'nın bugün gerçekleşecek açılış törenine katılacak misafirler HAVAİST otobüsleri tarafından havalimanı otoparkından etkinlik alanına taşınacak.

  • İHA
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İstanbul Yeni Havalimanı açılış programı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılım sağlayacak davetliler İstanbul Yeni Havalimanı otoparkından etkinlik alanına ulaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. tarafından HAVAİST otobüsleri ile gerçekleştirilecek. HAVAİST otobüsleri (20 otobüs) 29 Ekim sabahı saat 06.00’dan itibaren etkinlik sonuna kadar hizmet verecek.

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