İstanbul'a kar mı geliyor? Merak edilen soru cevap buldu

Sıcaklıkları düşüren ve bir o kadar da üşüten karayel, şiddetini azaltıyor. Önümüzdeki bir haftalık dönemde ülke genelinde ciddi bir yağış beklenmezken "İstanbul'a kar geliyor" iddialarına cevap geldi.

Kıyı Ege ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 1-3 derece artacak. Diğer yerlerdeyse önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Üşüten poyrazın hızını azalttığı İstanbul'da perşembe ve cuma günü yağış bekleniyor.

Pus ve ayazın olduğu Ankara'daysa akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

İzmir'deki yağış öğle saatlerinden itibaren kesilecek.

Antalya'daki kuvvetli yağışlar da akşam saatlerinden itibaren hafifleyecek.

İstanbul 15, Ankara 14, İzmir 18, Bursa 16, Antalya 19 derece.

Antalya'da beklenen kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de bir uyarı yaptı.

Bugüne 'turuncu' yarına da 'sarı' kod veren Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İSTANBUL'A KAR MI GELİYOR?

Özellikle geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki soğuk beraberinde 'kar' ihtimalini akıllara getirdi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu, iddialara cevağ verdi.

'İstanbul'da kar kapıda' benzeri yapılan yorumlara yakın bir zamanda böyle bir yağış türünün beklenmediğine yönelik yanıt veren Çalışkan, 'Aralık'ın 8'ine kadar yurdun batı kesimlerinde kar yağışı yok' dedi.

Çalışkan, yurt genelinde hafta boyunca ciddi bir yağış olmadığını ve sıcaklıklarda da büyük değişikler beklenmediğini açıkladı.