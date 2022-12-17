İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Aralık ayında kışı beklerken tekrar baharı yaşıyoruz.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Orhan Şen yaptığı açıklamada ay sonuna kadar La Nina etkisinin süreceğini bildirdi.

Yaz aylarından sonra La Nina'nın etkisinin kuvvetlendiğini vurgulayan Orhan Şen, "Sonbaharda sıcak ve ve yağışların az geçmesinin nedeni var, o neden La Nina etkisi. La Nina denilen olay var dünyada. Bu sene yaz aylarından sonra La Nina kuvvetlendi bu yılın sonuna kadar etkisini sürdürecek. La Nina'nın etkisinde bazı bölgeler sıcak bazı bölgeler soğuk." dedi.

Salı ve çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşeceğini fakat kar yağmayacağını belirten Şen, "Haftaya salı çarşamba soğuma var ama kar yapacak bir soğuma değil. Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Ayın sonuna kadar da bu şekilde dalgalanma gidecek sıcak ve yağışlı devam edecek. La Nina'nın etkisi ocak ayında kaybolmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞAR?

İstanbul'da kar yağışı için önümüzdeki aylara işaret eden Şen şunları söyledi: Batı bölgelerimizde kar yağışı İstanbul dahil olmak üzere Ocak - Şubat ayında olacak. Yeni yıl birlikte La Nina etkisi bitecek. Anadolu'da kar olur. 2-3 santim kar yağıyor. Bu ay sonuna kadar batı bölgeler dahil olmak üzere kar beklememek lazım.