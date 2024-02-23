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İstanbul'a kentsel dönüşüm desteği

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

23 Şubat 2024 Cuma 00:22 - Güncelleme:
İstanbul'a kentsel dönüşüm desteği
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İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite isefaiz uygulanmayacak.

İnsaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye destegi verilecek.

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