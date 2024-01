İstanbul'a müjde üstüne müjde... Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Kurum projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuştu.

Cumhur İttifakı İBB Başkanı Adayı Kurum'un açıklamalarında satır başları;

"İstanbul için çözümleri konuşacağız. Bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracağız. İstanbul'u hak ettiği eser belediyeciliğine kavuşturacağız.

Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla, engelli kardeşlerimiz, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle ellerimizi İstanbul için birleştirdik. İstanbul vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını durduracak sonuçtur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur. Burası İstanbul, şehirlerden bir şehir, mekanlardan bir mekan değildir. Dünyada bir benzeri daha yok. İki denizi, iki kıtayı medeniyetleri buluşturan bir şehirdir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti, kıtalara yayan erdemli bir şehirdir. Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser hizmet belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir.

İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi. Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yepyeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Siztem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız. Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz bir sosyal ortam sunacağız. Yine bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım belirleyeceğiz. Tüm ekimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.



İŞTE MURAT KURUM'UN İSTANBUL İÇİN 10 HEDEFİ

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor. Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

TRAFİK ÇİLESİ SON BULACAK

Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.

YENİ METRO HATTI PROJELERİ

Yenikapı-İncirli-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.

İKİ YAKAYA İKİ YENİ TÜNEL

İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak. D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK

İstanbul trafiğini rahatlatacak iki büyük hamle daha yapacağız. İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracağız. Bu iki proje ile kent içi trafiğinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız. Planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşımında seyahat süresini yüzde 20 düşüreceğiz

SİLİVRİ'YE METROBÜS GELİYOR

Buradan müjdemizi veriyoruz. Evet, Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'da şehrin her yanına aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu olabildiğince çeperlere taşımaktır. Bu hedefle de D-100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP-Silivri hattına kadar uzatacağız.

İSPARK'A YÜZDE 25 İNDİRİM

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek. İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak."

TAKSİ SORUNU TAMAMEN ÇÖZÜLECEK

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.

DENİZ ULAŞIMINA 3 YENİ HAT EKLENECEK

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektrikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.

DEPREME KARŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür. Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'u 5 yılda hazırlayacağız denmişti. Ne vaat verdiler 5 yılda 100 bin konut değiştireceğiz hedefi konulmuştu. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum budur. Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktadır. Büyükşehir bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına bile ulaşamaz. Böyle giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda yapamazlar.

İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UYGUN FİYATA KİRALANACAK

15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur. Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız."

6 YENİ LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ VE 2 HASTANE KURULACAK

Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız. İstanbullulara söz veriyoruz, tüm ekibimizle gece gündüz demeden gayret edeceğiz.

"HİÇ KİMSEYİ HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"



İşten çıkarılmama sözü verilen kardeşlerimiz var ama bu sözü verip işsiz bırakılan emekçilerimiz var. Onlar verilen sözler tutulmadı. Bizim bu kardeşlerimiz için yapamayacağımız, söz verip de gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Haksız yere işten atılan işçilerimizi geri alacağız. Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız. Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal, sürdürülebilir, kalıcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.

Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm emekçilerimiz için 7/24 saat kreş hizmeti vereceğiz. Aile kartlar şu an 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz. 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.

İLK İŞİNİ KURAN 100 BİN KADINA 100'ER BİN LİRA HİBE



İstanbullu kadınlar artık bu şehrin işveren kadınları olacak. İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz. Kadınlarımız ev ekonomisine, şehrimize katkı sağlayacak.

ÖĞRENCİLERE %40 ULAŞIMDA İNDİRİM



Onlar söz verdi yapmadı. 1 Nisan sabahı gençlerimize %40 ulaşımda indirim yapacağız. Hiçbir gencimiz anne-baba-kardeş hasreti çekmeyecek. Memlekete giden öğrencilerin yılda 2 defa olmak üzere Büyükşehir olarak biz karşılayacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız. Bu şehir endişe değil mutluluk verecek.

İlk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. Gençlerimizin istihdama katkı sunmasını istiyoruz. İlk işim uygulamasıyla işlerini belirleyen gençlere belediyeden 100 bin TL hibe vereceğiz. 39 ilçede 100 bin kardeşimize paylaşımlı ofisler sağlayacağız. Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl tam 10 bin TL olmak üzere her yıl artan oradan eğitim bursu vereceğiz. Saatliği 200 TL part time yarı zamanlı üniversite öğrencilerimizin onların da gelirlerine katkı sağlayacak projeleri her alanda yapıyor olacağız.

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERİN İSTANBUL KARTLARINA 2500 TL DESTEK ÖDEMESİ



Yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. Sağlık sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. 70 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz, Büyükşehir olarak yemek ve temizlik desteğiyle yanlarında olacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında yanlarında olacağız. Madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. İstanbul kartla engelli kardeşlerimize sunacağız, engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız.

"İSTANBUL'UN SU KAPASİTESİNİ 5 YILIN SONUNDA %21 ARTIRACAĞIZ"



İSMEK'i özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceğiz. Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirim desteği vereceğiz. İklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarımız günden güne azalıyor. Mevcut İBB yönetimi İstanbullumuza 1 metreküp su kaynağı katmamıştır. Haliç'i Marmaray'ı koruyacak atık su projesini göreve gelir gelmez durdurdular. İşte buradan tüm İstanbullulara söz veriyoruz. Silahtarağa tesisini İstanbul'a yakışır temel atma töreniyle başlatacağız. Bununla birlikte 9 yeni ileri biyolojik artırma tesisimizi şehrimize kazandıracağız. 5 yılın sonunda Marmara Denizi'mize 1 damla atık su gitmeyecek. 6 yeni içme suyu barajı yapacağız 67 yeni su deposu kuracağız. İstanbul'un su kapasitesini 5 yılın sonunda %21 artıracağız. Su sorunu kalmayacak sözünü veriyoruz.

"MAHALLE BAHÇELERİ YAPACAĞIZ"

Var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. 39 ilçemizde tüm yeşil alanları artıracağız. İstanbul'da yeni kent ormanları kazandıracağız. 39 ilçemizde mahalle bahçeleri yapacağız. Kadınlar için de özel kıraathaneler yapacağız. Haliç'in her iki yakasını yeniden düzenleyerek eski güzelliğine kavuşturacağız. Burada huzur içerisinde gençlerimiz, kadınlarımız, ailelerimiz vakit geçirecekler. Esenler Otogarı'nı bölgenin en büyük parkı haline getireceğiz. Bu muhteşem eserimizi İstanbul'un hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul'un 151 köyüne, kırsal kalkınma projesi yapacağız.

"İSTANBUL MEYDANLARIYLA GÜZELLEŞECEK"

Şehrimizin can damarları meydanları ihmal etmeyeceğiz. 40 tarihi meydanı ihya eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; İstanbul'um tüm meydanlarını ihya edeceğimizin sözünü veriyorum. İstanbul'un her yerinde şehrin kültürünü yansıtacak meydanlarımızı yapacağız. İstanbul meydanlarıyla güzelleşecek. Çengelköy artık bir buluşma merkezi olacak. Kültür sanat ve turizmle yaşayan bir İstanbul vaadediyoruz. AKM'nin bir benzerini Anadolu'da kurulmasını isteyenler var. Anadolu Kültür Merkezi'nin temellerini hızla atacağız. İki yeni tiyatroyu şehrimize kazandıracağız.

SAHİPSİZ HAYVANLAR ARTIK İSTANBUL İÇİN SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK



Başıboş gezen sahipsiz hayvanlar var, çocuklarımız tehdit altında. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. İki büyük hayvan yaşam alanında hayvanlarımızın bakımını yapacağız. İstanbul'un sokaklarını düzenli hale getireceğiz. Sahipsiz hayvanlar artık İstanbul için sorun olmaktan çıkacak.

DİJİTAL BEYAZ MASA

İstanbul'un dijital ikizini oluşturacağız. İstanbul mobil uygulamasını 1 yıl içinde hizmete alacağız. Biz İstanbul uygulamamız, sinema biletini alır, taksi bulur, alışverişini yapar. 94'te Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde uygulandığı Beyaz Masa uygulamasını Dijital Beyaz Masa olarak uygulayacağız. İnsanımızla direkt temas kurmuş olacağız.

Sporla yaşayan bir İstanbul vadediyoruz. Olimpiyatlar için konaklama imkanlarını yeniden genişleteceğiz. Tesisleri 5 sene içinde tamamlayacağız. 964 mahalleye spor tesisi kuracağız. Halkımız ücretsiz sporla buluşacak.

15 gündür bu şehrin her mahallesinde her sokağındayız. Biz milyonlarca İstanbullu olarak İstanbul Vizyonuyla harekete geçmesi için çalışacağız. İstanbul'un kayıp 5 yılını hep birlikte telafi edeceğiz. Herkesin bu şehrin imkanından adil bir şekilde yararlanması için çalışacağız. Zengin bir ekonomi için koşacağız. Çilesiz bir İstanbul için çalışacağız. Bizim yönümüz İstanbul olacak. Bizim canımız İstanbul olacak. 31 Mart akşamında İstanbul'da ilgisizlik bitecek. Sosyal medya belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik başlayacak. İstanbul'un yeniden dirilişini, şahlanışını yeniden başlatacağız.