İstanbul'a ne zaman kar yağcak? İstanbul hava durumu (15 günlük)

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:10 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:10

İstanbul'a ne zaman kar yağcak? sorusunun cevabı megakentte yaşayanlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları sonrasında Meteoroloji'den kar haberi geldi. Ocak ayında görülen kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor. Hafta boyunca sürecek rüzgarlı hava sonrası sıcaklıklar yükselecek ancak hafta sonunda 'kara kış' tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte İstanbul hava durumu (15 günlük)

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbulluların bir süredir beklediği kar yağışı Pazar günü geri dönecek.

Perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Cuma sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek olan yağış, pazar günü yoğun kar yağışı olarak devam edecek. Meteoroloji İstanbul hava durumuna göre; İstanbul'da 14 Şubat Pazar günü kar yağışı etkili olacak.

YURDA "KARA KIŞ" GELİYOR

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'da kar bekleniyor. İstanbul hava durumu raporuna göre Cumartesi günü kar yağışı yok. Ancak pazar günü (14 Şubat Sevgililer Günü) yoğun kar bekleniyor. Pazar günü başlayan kar yağışının pazartesi, salı, çarşamba günlerinde de ilçe ilçe devam etmesi bekleniyor.

Beklenen soğuk hava dalgası cuma gününden itibaren yaklaşık 10-12 gün boyunca yurt genelinde etkili olacak. Beklenen şiddetli soğukların etkisiyle; Antalya ve KKTC'ye bile kar yağabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU (15 GÜNLÜK)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.