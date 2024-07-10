İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9927
  • EURO
    35,747
  • ALTIN
    2519.02
  • BIST100
    10742.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'a sağanak uyarısı

AKOM, öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
İstanbul'a sağanak uyarısı
ABONE OL

AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.

Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.