İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! 40 derecelerde hissedilecek
Güncel

İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! 40 derecelerde hissedilecek

Yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların önümüzdeki hafta artması beklenirken, bazı bölgelerde sıcaklık 40 derecelerin üstüne çıkacak. Aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! 40 derecelerde hissedilecek
ABONE OL

Sıcaklıklar yeni haftada da etkili olmaya devam edecek.

İstanbul'da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 derecelerde hissedilecek.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar etkili olacak.

Doğu Karadeniz bölgesinde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.