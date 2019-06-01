İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir Karayolu'nda kilometrelerce araç trafiği oluştu.
- DHA
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda, araç içlerinde saatlerce kalan vatandaşlar 30 dereceyi aşan sıcaklıkta zor anlar yaşadı. İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir Karayolu'nun bağlandığı noktadan başlayan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.