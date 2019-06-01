İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda, araç içlerinde saatlerce kalan vatandaşlar 30 dereceyi aşan sıcaklıkta zor anlar yaşadı. İstanbul-Bursa Otoyolu ile Bursa-İzmir Karayolu'nun bağlandığı noktadan başlayan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu