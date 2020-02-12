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İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

Fatih'te uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 135 düzensiz göçmen yakalandı.

AA12.02.2020  07:38 - Güncelleme: 12.02.2020  07:38

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli Fatih'te 4 adrese eş zaman operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bangladeş ve Pakistan uyruklu toplam 135 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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