AA 06 Haziran 2021 Pazar 11:54 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 11:58

İstanbul'da muhtarlık için 14 mahallede toplam 62 aday yarışırken, adayların 11'ini kadınlar oluşturuyor.

Bu kapsamda, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday, muhtar olabilmek için yarışıyor.

Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde oturan 2855 seçmen, mahalle muhtarı Ertan Kurtlutepe'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeniden sandık başına gitti.

Muhtarlık için Nedret Gülşen Ergün ile Veli Uğur yarışırken, seçmenler Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okulda polis ekipleri HES kodu sorgulaması yaptı.

Adaylardan Ergün, heyecanlı olduklarını belirterek, Beşiktaş'ın kentin en sevilen ilçelerinden biri olduğunu ve muhtarlığı kazanması halinde mahallede birçok projeyi hayata geçireceğini söyledi.

Diğer muhtar adayı Uğur da muhtar seçilmesi durumunda Cihannüma Mahallesi'ni kolektif bir şekilde yöneteceğini ve tüm mahalle sakinlerinin görüşlerini önemseyeceğini aktardı.

Seçmenler akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanarak muhtarlarını belirleyecek.

Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi seçmeni de mahalle muhtarı Serdar Lüleburgaz'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine yeniden sandık başına gitti.

Boş kalan muhtarlık koltuğu için Serdar Lüleburgaz'ın eşi Sevim Lüleburgaz ile Ömer Küçük aday olduğunu açıkladı.

Sabah saatlerinde başlayan oylama için sandıklarda 905 seçmen oy kullanacak.