İstanbul'da 2 gecekondu alevler içinde kaldı: Can kaybı var

İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta bulunan gecekonduda yangın çıktı.

Yangın bitişikteki diğer gecekonduya sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler de kovalarla su taşıyıp yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Gecekonduda bulunan Fatma Balcı, vatandaşlarca yaralı olarak dışarıya çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan gecekonduda bir kişinin daha mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yangın bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, gecekonduda Eray Yavaş'ın cenazesine ulaşıldı.

Ekiplerinin çalışmasının ardından Yavaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının piknik tüpünden çıktığı değerlendiriliyor.

Gecekondunun yakınında başka bir binada oturan Muhammed Asil Orak, saat 06.45'te patlama sesi duyup dışarı çıktığını belirterek, "Cama çıktığımda biraz alev vardı. Üstümü giyip koşarken bir patlama daha oldu. Bir ev yanıyordu, diğer evde de yaşlı teyze vardı. Biz ona müdahale etmeye gittik." dedi.

Yangında mahsur kaldığını belirten Orak, "Biz bitişik evlerden teyzeyi çıkarırken itfaiyeci arkadaşlar geldi. Onlar yanan eve müdahale ederken, biz teyzeyi çıkardık. Eray abimiz yaşlıydı, gecekonduda tek başına yaşıyordu. Onun içeride vefat ettiğini öğrendik." diye konuştu.