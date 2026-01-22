İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3085
  • EURO
    50,7272
  • ALTIN
    6733.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 2 gecekondu alevler içinde kaldı: Can kaybı var
Güncel

İstanbul'da 2 gecekondu alevler içinde kaldı: Can kaybı var

Eyüpsultan'da, yanan 2 gecekondudan birinde mahsur kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
İstanbul'da 2 gecekondu alevler içinde kaldı: Can kaybı var
ABONE OL

İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta bulunan gecekonduda yangın çıktı.

Yangın bitişikteki diğer gecekonduya sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler de kovalarla su taşıyıp yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Gecekonduda bulunan Fatma Balcı, vatandaşlarca yaralı olarak dışarıya çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan gecekonduda bir kişinin daha mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yangın bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, gecekonduda Eray Yavaş'ın cenazesine ulaşıldı.

Ekiplerinin çalışmasının ardından Yavaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının piknik tüpünden çıktığı değerlendiriliyor.

Gecekondunun yakınında başka bir binada oturan Muhammed Asil Orak, saat 06.45'te patlama sesi duyup dışarı çıktığını belirterek, "Cama çıktığımda biraz alev vardı. Üstümü giyip koşarken bir patlama daha oldu. Bir ev yanıyordu, diğer evde de yaşlı teyze vardı. Biz ona müdahale etmeye gittik." dedi.

Yangında mahsur kaldığını belirten Orak, "Biz bitişik evlerden teyzeyi çıkarırken itfaiyeci arkadaşlar geldi. Onlar yanan eve müdahale ederken, biz teyzeyi çıkardık. Eray abimiz yaşlıydı, gecekonduda tek başına yaşıyordu. Onun içeride vefat ettiğini öğrendik." diye konuştu.

  • Eyüpsultan
  • gecekondu yangını
  • mahsur kişi ölümü

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.