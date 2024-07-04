İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5688
  • EURO
    35,2759
  • ALTIN
    2468.97
  • BIST100
    10723.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 23 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Güncel

İstanbul'da 23 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'ta bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürme çalışması başlattı.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
İstanbul'da 23 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
ABONE OL

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 23 katlı binanın 23'üncü katında, yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası dairede hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede çıktı. İddiaya göre; site içerisindeki 23 katlı bir binanın 23'üncü katındaki daireden çıkan dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin mutfak bölümünde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken dairede hasar meydana geldi.

  • yangın söndürme
  • itfaiye ekipleri
  • Esenyurt yangın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.