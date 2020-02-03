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Güncel

İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da 1999'dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri'ne göre riskli bulunan 283 okulun yıkılıp yeniden inşa edildiğini bildirdi.

AA03.02.2020  14:40 - Güncelleme: 03.02.2020  14:40

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj yayınladı.

Vali Yerlikaya, mesajında, İstanbul’da deprem başta olmak üzere muhtemel afetlere karşı büyük bir gayretle hazırlık yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, 2006 yılında başlayan çalışmalar, aralıksız devam ediyor" ifadesini kullandı.

İstanbul’da 1999'dan önce inşa edilen ve Deprem Güvenlik Analizleri'ne göre riskli bulunan 283 okulu yıkıp yeniden inşa ettiklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu okulların 800'ünü güçlendirdik. 47 okulumuzun yapımı devam ediyor. 64 okulumuzun güçlendirilmesi, 31'inin de yapımına çok yakında başlıyoruz inşallah. Böylece; 1999’dan önce yapılan okullarımızın yüzde 90'ında, depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmış oluyor. Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi 5 okulumuzu daha bugün hizmete alıyoruz."

Eğitim öğretime kazandırılan yeni okullar ve yapılan güçlendirmeler için "Hayırlı, uğurlu olsun" temennisinde bulunan Vali Yerlikaya, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu Açılış Töreni

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