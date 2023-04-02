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  • İstanbul'da 3 ayda yapılan kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da 3 ayda yapılan kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

İstanbul'da üç ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalanırken, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen çok sayıda ürüne el konuldu.

AA2 Nisan 2023 Pazar 10:35 - Güncelleme:
İstanbul'da 3 ayda yapılan kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize biçimde hareket eden ve yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler ocak, şubat ve martta Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kağıthane ve Arnavutköy'de iş yeri ve depo olarak faaliyet gösteren 22 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda toplam 63 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 590 cep telefonu, 236 ziynet eşyası ve 496 gram pırlantanın yanı sıra, aralarında bıçak, halı, kablosuz kulaklık, akıllı saat, saç şekillendirici gibi ürünlerin bulunduğu toplam 143 bin 974 muhtelif eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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