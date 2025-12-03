İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4664
  • EURO
    49,5229
  • ALTIN
    5744.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 3 binin üzerinde hükümlü yakalandı
Güncel

İstanbul'da 3 binin üzerinde hükümlü yakalandı

İstanbul polisinin kasım ayı denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 bin 248 hükümlü yakalanarak adalete teslim edildi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
İstanbul'da 3 binin üzerinde hükümlü yakalandı
ABONE OL

İstanbul'da, polis ekiplerince kasım ayında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 bin 248 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kasım ayında kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlülerin yakalanması, adli makamlara sevk edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmalarda "kasten öldürme", "silahla yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan ve saklandıkları yerler tespit edilen 3 bin 248 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 65'inin 20 yıldan fazla, 156'sının 10 ila 20 yıl, 403'ünün 5 ila 10 yıl, 2 bin 624 hükümlünün ise 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli olaylar nedeniyle ifadeye çağrılıp gitmeyen 9 bin 882 kişiyi de yakaladı.

Hükümlüler, işlemleri için bölge polis merkezlerine, ardından da adli makamlara sevk edildi.

  • İstanbul polisi
  • kasım denetimleri
  • hükümlü yakalama

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.