İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yapılacak
Kartal, Beykoz ve Şişli'de bazı mahallelerde bu gece su kesintisi yapılacak.
- AA
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 22.00'den yarın 06.00'ya kadar Kartal Orhantepe ve Beykoz Tokatköy ve Çamlıbahçe mahallerine su verilemeyecek.
Hat arızası nedeniyle Şişli Fulya ve 19 Mayıs mahallelerinde de yarın 10.00'a kadar kesinti uygulanacak.
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