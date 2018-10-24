İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yapılacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 22.00'den yarın 06.00'ya kadar Kartal Orhantepe ve Beykoz Tokatköy ve Çamlıbahçe mahallerine su verilemeyecek.

Hat arızası nedeniyle Şişli Fulya ve 19 Mayıs mahallelerinde de yarın 10.00'a kadar kesinti uygulanacak.