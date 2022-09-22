3 Kişiyi öldürüp 2 polisi yaralamıştı... Güven Güler tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, 19 Eylül'de Başakşehir'de 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra Fatih'te kimlik uygulaması yapan 2 polis memurunu silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Güven G'nin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Güven Güler ve olay gecesi kullandığı araçtaki N.A, U.U. ve F.T. adliyeye sevk edildi. Olayda Celal M'nin öldürülmesi sırasında evde bulanan O.S ile 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan A.Ü'nün de adliyeye getirildiği öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen toplam 6 şüpheli savcılığa ifade verdi.

Şüphelilerden O.S, ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken Güven G, N.A, U.U. ve F.T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Güven G, N.A, U.U. ve F.T. ile A.Ü'nün tutuklanmasına hükmetti.



Yapılan incelemede, Güven G'nin olay günü ilk olarak Ergül M. adlı arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığı, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve bu nedenle yaşanan tartışmanın ardından Ergül M'yi silahla öldürdüğü belirlendi.

Güven G'nin daha sonra arkadaşı A.Ü'yü (17) arayarak olayı anlattığı, ikilinin bir süre sonra birlikte uyuşturucu kullandıkları bir adrese gittikleri öğrenildi.

Burada karşılaştıkları N.A, U.U. ve F.T. ile uyuşturucu kullanmaya devam eden ikilinin daha sonra bu kişileri de yanlarına alarak uyuşturucu temini için telefonla irtibat kurdukları Ayhan M'nin evine gittikleri tespit edildi.

A.Ü'yü de yanına alarak evin kapısına giden Güven G'nin, Ayhan M'nin evde olmadığını söyleyen babası Celal M'yi silahla vurarak öldürdüğü, daha sonra yine 3 kişinin bulunduğu araca binerek amcasının evine gittikleri belirtildi.

Güven G'nin burada da amcasının eşi Güllü G'yi silahla öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de silahla yaraladığı tespit edildi.

Güven G'nin daha sonra babasının Yenibosna'da bulunan iş yerine gidip babasını tehdit edip bir miktar para alarak oradan Aksaray'a gittiği öğrenildi.



- Olayları taksi sürücüsüne anlattı

Buradaki bir büfede oturdukları sırada ikilinin hareketlerinden şüphelenen ve kendilerine kimlik soran güven timi polislerine de ateş edip kaçtıkları belirlendi.

Olayın devamında Güven G'nin, A.Ü. ile farklı yönlere kaçarak bir taksiye binip Başakşehir'e gittikleri tespit edildi. Yolculuk sırasında taksi sürücüsüne 3 ayrı cinayeti ve polisleri yaraladığı olayları anlatan Güven G'nin taksi sürücüsüne, "Bana iyi davranmasaydın seni de öldürecektim" dediği öğrenildi.

Taksiden indiği bölgede geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri tarafından bir viyadük altında gizlendiği sırada yakalanan zanlının üzerinden bir tabanca ile 74 mermi ele geçirildi.

- Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de Ergül M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı Sevim G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi Güllü G'yi öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi daha yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında da polislerin yaralandığı olay sırasında Güven G'nin yanında bulunan bir şüpheli ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük bir zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Güven G'nin üzerinde ele geçirilen ve soruşturma kapsamında incelenen silahın, Küçükçekmece'de aynı gün Celal M'nin (71) öldürülmesi olayında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.