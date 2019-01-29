15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3542
  • 6,1289
  • 225.037
  • 101.306
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da 3 PKK/YPG'li terörist yakalandı

İstanbul’da, Suriye’deki çatışma ortamından yararlanarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 3 teröristin Türkiye'ye giriş yaptığı istihbaratını aldı. Yurda illegal yollarla giriş yaptıktan sonra YPG/PYD üyelerinin İstanbul’a geldiğini tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmaların ardından önceki gün örgüt üyelerinin saklandıkları adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu 3 YPG’li yakalanarak gözaltına alındı.

BİR KİŞİ SAĞLIK NEDENİYLE TUTUKSUZ YARGILANACAK

Gözaltına alınan PYD/YPG üyeleri, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Örgüt üyesi 2 kişi tutuklanırken, 1’i sağlık sorunları nedeniyle ‘adli kontrol’ şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Örgüt üyelerinin Suriye'de PKK’nın uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüklerini ve silahlı eğitimi aldıklarını kabul ettikleri öğrenildi. 

Kılıçdaroğlu, İzmir´i HDP´ye hediye etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

iPhone'da büyük açık: Güncellemeyi bekleyin

iPhone'da büyük açık: Güncellemeyi bekleyin

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

ABD'ye pahalıya patladı

ABD'ye pahalıya patladı

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
 

POPÜLER HABERLER

Misak-ı Milli´nin kabulü - Tarihte bugün 28 Ocak 1920

Misak-ı Milli´nin kabulü - Tarihte bugün 28 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA