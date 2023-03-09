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İstanbul'da 352 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 14 günde düzenlenen operasyonlarda toplam 352 kilo uyuşturucu madde ile 195 bin 55 hap ele geçirildi.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
İstanbul'da 352 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "torbacı" ve "sokak satıcısı" olarak nitelendirilen zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bir dizi operasyon gerçekleştirdi. 22 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla Küçükçekmece'de bir villanın otoparkına, Kadıköy, Zeytinburnu, Fatih ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen adreslere ve polisten kaçan bir otomobile Bahçelievler'de yapılan baskınla 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dedektör köpekle yapılan aramalarda 100 kilo Hint keneviri (Marihuana), 24.3 kilo eroin, 6 kilo kokain, 20 kilo skunk, 1,8 kilo MDMA, 165 kilo sıvı metamfetamin, 1,5 kilo kristal metamfetamin, 120 gram likit esrar ve 185 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bunların 8'i tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

OPERASYONLARDA TOPLAM 352 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İl genelinde ilçe ve asayiş polisince yapılan 2021 uyuşturucu operasyonu ve sokak uygulamalarında, 2 bin 493 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 352 kilo 836 gram uyuşturucu madde, toplam 195 bin 55 adet ecstacy hap ve 11 bin 133 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Yakalanan ve haklarında adli işlem yapılan 2 bin 493 şüpheliden 222'sinin çıkarıldıkları çeşitli mahkemelerce tutuklandıkları aktarıldı.

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