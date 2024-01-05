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İstanbul'da 361 cinayet aydınlatıldı

İstanbul'da 2023 yılında işlenen 361 cinayetin tamamı aydınlatıldı, gözaltına alınan 750 şüpheliden 479'u tutuklandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 17:27 - Güncelleme:
İstanbul'da 361 cinayet aydınlatıldı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 2023 yılı boyunca işlenen 361 cinayetle ilgili çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 750 şüpheliden 479'u tutuklandı. Cezaevine gönderilenlerin 23'ünü kadınlar oluştururken, 5'inin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin 72'sini kadınlar oluşturdu. Cinayetlerin 229'unun silahla, 88'inin kesici-delici alet kullanılarak işlendiği belirlendi.

Bu arada, 2021 ve 2022'de yapılan çalışmalarda cinayetlerin tamamını aydınlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2023'teki 361 cinayeti de aydınlatma başarısı gösterdi. Böylece faili meçhul bir cinayet kayıtlara geçmedi.

İstanbul'da 2021'de 294, 2022'de ise 324 cinayet işlenmişti.

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