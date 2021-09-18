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İstanbul'da 4 bin litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kamyonun kasasında 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 09:38 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:39
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent dışında getirilen etil alkolden sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, sahte fatura ve irsaliyeyle İstanbul'a sevk edilen etil alkolün bulunduğu kamyoneti tespit etti.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde durdurulan kamyonette yapılan aramada, şişelere konulmuş 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli F.K. gözaltına alındı.

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