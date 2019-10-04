İstanbul'da 5 bin 253 risk ihbarı

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül’de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği’ne vatandaşlar ve resmi kurumlar tarafından 5 bin 253 riskli bina ihbarı yapıldı. Gelen ihbarların 4 bin 972’si vatandaştan, 221’i okullardan, 12’si hastanelerden, 48’i ise diğer kamu kurumlarından iletildi. İhbarların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasar tespit çalışması başlattı. 180 ekip ve 360 uzman ile sürdürülen çalışmada acil yıkılması gereken binaları belirleniyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

OKULLAR SAĞLAM

Depremin ardından gözler İstanbul’daki 7 bin 60 ilk ve orta dereceli okul binasına çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının yaptığı incelemede okulların sadece binde 4’ünün hasarlı olduğu tespit edildi. Okullardan 9’unda ağır, 20’sinde hafif hasar olduğu görüldü ve eğitim öğretime son verilerek öğrenciler başka okullara nakledildi. Bu okulların dışında kalan 7 bin 31 okulda ise eğitim ve öğretimin devam ediyor. Hastanelerin ise 8’inin hasarsız, 2’sinin az hasarlı, 2’sinin de ağır hasarlı olduğu belirlendi. Diğer kamu kurumlarına ait 35 binanın hasarsız, 7 binanın az hasarlı, 4 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. İki binadaki inceleme sürüyor. Vatandaş tarafından iletilen ihbarlardan 2 bin 179 binanın hasarsız, 739 binanın az hasarlı, 189 binanın ise ağır hasarlı olduğu görüldü. Deprem kaynaklı olmayan hasarlı 651 bina olduğu anlaşıldı.