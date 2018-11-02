İstanbul'da 5 bin polisle 'Kurt kapanı-27' denetimi

Eminönü iskelesi önünde yapılan denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.Aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde çalışmalarda bulunuldu. Ekipler el çantası, valiz ve araçlar üzerinde inceleme yaptı. Aramalarda polis köpeği yer alırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.