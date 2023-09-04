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  • İstanbul'da 5 milyar liralık siber dolandırıcılık yapan çeteye jandarmadan operasyon
Güncel

İstanbul'da 5 milyar liralık siber dolandırıcılık yapan çeteye jandarmadan operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda, “Yüksek Kar” vaadiyle 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik bir şebekeyi çökertti.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
İstanbul'da 5 milyar liralık siber dolandırıcılık yapan çeteye jandarmadan operasyon
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Jandarma ekipleri, ihbar üzerine "İdol Forex" adlı sözde yatırım şirketini takibe aldı. Yaklaşık altı ay süren takibin ardından şebekeye eş zamanlı operasyon düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri biri kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dört farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça konu şirket hesaplarının yer aldığı belge ve doküman ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

ÖNCE YÜKSEK KAR VAADİ, SONRASINDA ÇÖKÜŞ

Sosyal medya platformlarına "İdol Forex" adlı sözde yatırım şirketi adına reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kar vaadinde bulunuyor. Şebekeye ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kar elde ettiği öğrenildi. Daha da yüksek kar beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek şebekenin ağına düşüyor. Yatırım yapan kişinin yatırdığı para, istenen seviyeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarara uğranıldığı söylenerek vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.

İDOL'DE TOPLANAN PARA 10 PARAVAN ŞİRKETE DAĞITILIYOR

Şebeke'nin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla öncelikle altın aldığı belirlendi. Sonrasında ise alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.

SPK'DA KAYDI BULUNMAYAN YATIRIM ŞİRKETİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı incelemelerde, "İdol Forex" adlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nda kaydının bulunmadığını belirledi. Yapılan incelemede ayrıca söz konusu şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi. Şebeke üyelerinin yakalanmasının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şikayette bulunan mağdur vatandaşın 261 bin TL'lik mağduriyeti de giderildi.

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