Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da 6 PKK’lı yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki bir elektrik trafosuna 30 Eylül’de asılan bomba süsü verilmiş pankart eylemini gerçekleştiren kişilere yönelik çalışma başlattı. Terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması DGH üyelerine bu sabah düzenlenen operasyonda 6 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.
 
Gözaltına alına zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi gazetecinin son görüntüleri yayınlandı

Suudi gazetecinin son görüntüleri yayınlandı

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA