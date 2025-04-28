İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4546
  • EURO
    43,6864
  • ALTIN
    4057.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından ilk iş günü! Trafik yoğunluğu yüzde 63'e çıktı
Güncel

İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından ilk iş günü! Trafik yoğunluğu yüzde 63'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından ilk iş günü! Trafik yoğunluğu yüzde 63'e çıktı
ABONE OL

Kentte, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ve artçıların ardından iki gün ara verilen okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik Maltepe'ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar araçlar güçlükle seyrediyor.

Ankara istikametinde ise Çamlıca gişeleri öncesinde araç yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik Uzunçayır'dan itibaren, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren yavaş seyrediyor.

Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı ve Çağlayan'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında araçlar ağır ilerliyor.

Okullarına ve işlerine gitmek için yolcuların yoğun olarak kullandığı ve aktarmaların yapıldığı Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 63'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda yüzde 67 olarak ölçülüyor.

  • İstanbul trafik
  • yoğunluk
  • araçlar güçlükle ilerliyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.