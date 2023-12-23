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Güncel

İstanbul'da 636 aranan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 636 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
İstanbul'da 636 aranan şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına, 1635 personelin yanı sıra polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1560 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 181 bin 117 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 636 şüpheli ile yoklama kaçağı 128 kişi yakalandı.

Uygulama sırasında 406 zanlı da gözaltına alınırken, aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 171 fişek, uyuşturucu madde, 364 uyuşturucu hap ile bunun satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 790 lira ele geçirildi.

Halka açık 565 yerin denetlendiği uygulamada, 6 iş yerine idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 21 bin 448 araç ve 1367 motosiklet kontrol edildi, bunların 1102'si ile 34 sürücüye işlem yapıldı, 9 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere 608 bin 635 lira para cezası kesildi.

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