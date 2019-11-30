18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.204
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular mercek altına alındı. Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'ndan İstanbul'a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu şahıs riskli bulundu.

Şüpheli şahısları taşıyan uçak, bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Uçağın havalimanına inişinin ardından, ekiplerce şüpheli şahıslar fiziki takip altına alındı. Şahıslar, "gümrüğe tabi eşyam yoktur" beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak, yolcu salonundan çıkacakları sırada takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. Şahısların beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı.

Taramada şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, bagajlar açılarak arandı. Bu kapsamda şahıslara ait 9 valiz ve 6 sırt çantasında toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü bulundu.

Ele geçirilen elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile on ikinci ortak kara devriyesi

Rusya ile on ikinci ortak kara devriyesi

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

Yedikleri konserve hayatlarını kararttı: Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürebilir

Yedikleri konserve hayatlarını kararttı: Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürebilir

Akılalmaz olay: İkizlerden biri ağır yaralı, diğeri son anda kurtuldu

Akılalmaz olay: İkizlerden biri ağır yaralı, diğeri son anda kurtuldu

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Yer: Esenler Otogarı! Bir gecede iş yeri ikiye bölünen kadın, 5 ay sonra çekiçle duvarı yıktı

Yer: Esenler Otogarı! Bir gecede iş yeri ikiye bölünen kadın, 5 ay sonra çekiçle duvarı yıktı
 

POPÜLER HABERLER

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Eskiden uyuşturucu kaçakçılarının çatışma alanıydı! Şimdi ise...

Eskiden uyuşturucu kaçakçılarının çatışma alanıydı! Şimdi ise...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yılbaşına 1 ay kaldı, onlara ilgi arttı: Kilosu 30 TL

Yılbaşına 1 ay kaldı, onlara ilgi arttı: Kilosu 30 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA