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  • İstanbul'da 7 ilçede asayiş operasyonu: 28 kişi tutuklandı
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İstanbul'da 7 ilçede asayiş operasyonu: 28 kişi tutuklandı

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilçede düzenlenen ‘işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' operasyonlarında 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 33 farklı eylem gerçekleştirildiği belirlenen şüphelilerin 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
İstanbul'da 7 ilçede asayiş operasyonu: 28 kişi tutuklandı
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 - 23 Ağustos tarihleri arasında 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Sancaktepe, Başakşehir, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 33 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 52 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde, 47 ruhsatsız tabanca, 3 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 271 adet fişek, 1 balistik yelek, 47 tabanca şarjörü, 2 üst kapak takımı olmayan kurusıkı tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme namlu, çeşitli sayıda yay ve pim ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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