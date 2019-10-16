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İstanbul'da 8. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Ataşehir'deki binanın 8. katından düşen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Beyin cerrahı olduğu öğrenilen Dilber Ayçiçek Çeçen, ikamet ettiği Ataşehir Bulvarı'ndaki bir sitede bulunan 12 katlı binanın 8. katından düştü.

Beton zemine çakılarak yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi eşi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

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