İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 800 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da 800 bin adet kaçak maske ele geçirildi

İstanbul'da bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda izinsiz ve belgesiz üretilen ve piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 800 bin adet maske ele geçirildi. Maskelerin üretildiği ve depolandığı iş yeri mühürlenirken, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

DHA20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:39
ABONE OL

Sultangazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde, piyasaya sürülmek üzere izinsiz koruyucu maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda tekstil atölyesinin içinde depolanmış ve üretim izni ile belgesi bulunmayan, piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 800 bin adet maske ele geçirildi. Üretimin yapıldığı ve ürünlerin depolandığı tekstil atölyesi de mühürlenirken, iş yeri sahibi M. C. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından iş yeri sahibi M. C. hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 800 bin adet maske ise İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

ABD'den getirilen vatandaşlar Sivas'ta karantina sürelerini geçirecekleri yurda yerleştirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.