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İstanbul'da 9 ayrı adrese eş zamanlı DHKP/C operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA5 Kasım 2024 Salı 08:45 - Güncelleme:
İstanbul'da 9 ayrı adrese eş zamanlı DHKP/C operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün açık alan yapılanması Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içinde olduğu belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçleri Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'deki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgüt broşürü ve pankart ele geçirildi.

Ekiplerin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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