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İstanbul'da 9 mahallede seçim heyecanı

İstanbul'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı.

5 Haziran 2022 Pazar 09:59 - Güncelleme:
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Sancaktepe'dekiler erken saatlerde okula gelerek oy vermeye başladı.

İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.

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