İstanbul'da 90 kişiye idari para cezası uygulandı

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.



Polis, 1-2 Nisan'da kentte gerçekleştirdiği denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerini mühürledi, 9 araç da trafikten men edildi. Tedbir yasaklarına uymayan toplam 90 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.



Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere toplam 79 bin 956 lira idari para cezası kesildi.