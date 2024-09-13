İstanbul'da AK Partili 13 ilçe belediyesinden eğitime büyük destek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da AK Partili ilçe belediyelerinin eğitime verdiği desteğin kararlılıkla sürmeye devam edeceği ifade edildi.



Bu çerçevede AK Partili belediyelerin yürüttüğü çalışmalar;

▪️ Arnavutköy Belediyesi:

Arnavutköy Belediyemiz, 'Üniversite Öğrencileri Aile Yardımı' çalışmaları kapsamında ilçedeki üniversite öğrencilerimize 10.000 TL burs desteği verecektir. Yeni dönemin başlangıcında Hadımköy Ortaokulu'nun açılışını yaparak Arnavutköy ilçemize yeni bir okul kazandırdık. Arnavutköy'deki okullarımızda tamir, bakım ve dış cephe boya çalışması yapıldı. Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucu ilçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılmaktadır.

▪️ Bağcılar Belediyesi:

Bağcılar Belediyemiz, eğitime yönelik hizmetler kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim sezonu öncesinde okullarımızın temizliği ve ilaçlamasını gerçekleştirdi. İlçedeki okullarımızın dış cephe, iç cephe ve zemin boyamaları tamamlandı. Yeni eğitim öğretim döneminin başında 17.000 öğrencimize kırtasiye seti ve çanta desteği sağlandı. Ayrıca, Malatya Konteynır Kent'te eğitim gören depremzede öğrencilerimize de kırtasiye yardımı yapıldı.

▪️ Bahçelievler Belediyesi:

Bahçelievler Belediyemiz tarafından, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bahçelievler'de ikamet eden öğrencilerimize 1.000 TL kırtasiye desteği verilmiştir. 84 devlet okulumuzun temizlik ve boya badana ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca üniversiteli gençlerimizin İstanbul Kart ücretleri karşılanmaktadır. İlçedeki 10.500 ortaokul ve lise öğrencimizin mezuniyet törenleri düzenlenerek masrafları ailelerimize yük edilmemiştir. Öğrencilerimizin YKS, LGS, KPSS, TYT, DGS sınav harçları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Son olarak, öğrencilerimizin yurt dışı staj ulaşım ücretleri de yine belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

▪️ Başakşehir Belediyesi:

Başakşehir Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim giysi desteği, kırtasiye malzemeleri, toplu ulaşım desteği ve evinde üniversite öğrencisi olan ailelerimize de aile eğitim yardımı yapılmaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçemizde bulunan tüm okullarımızın temizlik ve hijyen ihtiyaçları giderilmiştir. İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında lise ve ortaokullara spor malzemeleri, okul tadilat işlemleri, bilgisayar, yazıcı, klima, kırtasiye malzemeleri, forma, eşofman vb. konularında malzeme ve ekipman desteğinde bulunulmuştur.

▪️ Esenler Belediyesi:

Esenler Belediyemiz tarafından bu yıl ilkokula başlayan 9.000'den fazla öğrencimize çanta, beslenme çantası, suluk ve kırtasiye malzemesi desteği verilmiştir. Geri dönüşümle elde edilen 500 bin adet defter, ilçedeki öğrencilerimize dağıtılmaktadır. Tüm okullarımızın boya, badana, tadilat işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize maddi eğitim destekleri yapılmaktadır.

▪️ Fatih Belediyesi:

Fatih Belediyemiz tarafından Vedide Baha Pars Ortaokulu'na 8 derslikli ek hizmet binası yapılmıştır. Şu anda Alparslan Meslek Lisesi'nin yapım çalışmaları da devam etmektedir. Toplam 44 okulumuza boya badana desteği sağlanmıştır. İlkokula yeni başlayan 4.656 öğrencimize kalem seti dağıtılmıştır.

▪️ Güngören Belediyesi:

Güngören Belediyemiz tarafından ilkokula başlayan tüm öğrencilerimize okul çantası, beslenme çantası, suluk, defter seti, kalem ve boya seti yardımı yapılmıştır. İlçedeki tüm okullarımızın boya ve badana ihtiyaçları karşılanmış, okul öncesi temizlik hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

EĞİTİME AK BELEDİYECİLİK DESTEĞİ



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "AK Partili 13 ilçe belediyemiz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında da eğitime ve öğrencilerimize verdiği desteği kararlılıkla sürdürüyor. Belediyelerimiz, hem ilkokuldan liseye kadar olan öğrencilerimize hem de üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli yardımlar ve projelerle eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızın temizlik, bakım, onarım ve boya işlemleri titizlikle gerçekleştirilmiş; öğrencilerimize kırtasiye malzemeleri, çanta ve diğer ihtiyaçlar temin edilmiştir. Ayrıca, ihtiyaç sahibi yavrularımıza yönelik kıyafet, kırtasiye, ulaşım desteği ve üniversite öğrencilerine burs gibi önemli yardımlar yapılmıştır. AK Belediyecilik olarak, yavrularımızın eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.