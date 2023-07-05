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  • İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonunda 14 zanlı yakalandı

İstanbul'da '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıtı imal ettikleri öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, halk dilinde "10 numara yağ" olarak tabir edilen akaryakıt imalatı yapılan yerleri belirledi.

Ekipler, çalışmaların devamında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan şüpheliler, daha sonra serbest bırakıldı.

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