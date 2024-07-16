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  • İstanbul'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 10 kişi yaralandı
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İstanbul'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 10 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 16:33 - Güncelleme:
İstanbul'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 10 kişi yaralandı
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Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki kıraathane önünde karşılaşan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında kız meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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