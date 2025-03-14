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Güncel

İstanbul'da akşam trafiği! Ana arterler ve caddeler kilitlendi

İstanbul'da, haftanın son iş gününde mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

AA14 Mart 2025 Cuma 18:45 - Güncelleme:
İstanbul'da akşam trafiği! Ana arterler ve caddeler kilitlendi
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Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Kartal arası trafik çift yönlü ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken Şile Otoyolu'nda da Ümraniye'den Altunizade'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde ise Kavacık'tan başlıyor.

YENİBOSNA İLE OKMEYDANI ARASINDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda her iki istikamette de Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükçekmece'ye kadar aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde ise Yenibosna ile Okmeydanı arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Gaziosmanpaşa-Küçükçekmece arasında yer yer yoğunluk artıyor. Seyrantepe mevkisi her iki yönde yoğunken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de trafik ağır seyrediyor.

Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.29 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.

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