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İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da 'kademeli normalleşme'ye geçilmesinin ardından akşam trafiğinde yoğunluk gözleniyor.

AA18 Mayıs 2021 Salı 17:04 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 17:13
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk arttı.

Kentte özellikle mesai saatinin bitimiyle D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. TEM otoyolundaki yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ederken araç kuyruğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde uzuyor.

Kent genelindeki otobüs ve metrobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik saat 16.55 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.

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