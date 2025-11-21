İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

İstanbul'da “altın mafya”sı çökertildi: 100 milyar liralık kamu zararı tespit edildi

Altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemlerle kamuya yaklaşık 100 milyar lira zarar verdikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

21 Kasım 2025 Cuma 20:26
İstanbul'da “altın mafya”sı çökertildi: 100 milyar liralık kamu zararı tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları, 3'ü de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 20 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlının da adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı kaydedilmişti.

100 MİLYAR LİRA KAMU ZARARI

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği ifade edilen açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği aktarılmıştı.

