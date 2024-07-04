''İstanbul'da apartman risk altında: Binada çatlaklar oluştu, sakinler tahliye edildi

İstanbul Esenler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.30 civarında yaşanan olayda, 1120 Sokak'taki bir inşaatın yanında bulunan 6 katlı bir binadaki çatlaklar, inşaat çalışmaları nedeniyle daha da kötüleşince, binada yaşayanlar durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Esenler Belediyesi zabıta ekipleri binada inceleme yaptıktan sonra, herhangi bir risk oluşturabilecek durumlar için apartman sakinlerini tahliye etti. Tahliye edilenler, belediye tarafından belirlenen otellere yerleştirilmek üzere araçlarla taşındı. Gece boyunca zabıta ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürdü. Gün içinde çatlakların detaylı olarak inceleneceği belirtildi.

"ÇATLAKLAR ARTINCA TEDİRGİN OLDUK"



Söz konusu olayın gerçekleştiği binada ikamet eden Velit Acar, "Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik. Geldiler yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bizi otele yerleştiriyorlar. Daha önce çok eskiden de çatlaklar vardı. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk. Üst katlardakiler de eski ama biraz daha artmış" dedi.