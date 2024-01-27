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  • İstanbul'da araç hırsızlığı yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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İstanbul'da araç hırsızlığı yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptığı ve araç çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
İstanbul'da araç hırsızlığı yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de bir kişiye ait hafif ticari aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen biri kadın 2 şüpheliyi Esenler'de yakaladı.

İncelemelerde, şüphelilerin Bayrampaşa'da bir aracın plakasını çaldıkları, Esenler'de de iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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