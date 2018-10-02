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İstanbul'da aranan FETÖ'cü teğmen Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan eski teğmeni Kırşehir'de yol uygulamasında yakaladı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'ndaki yol uygulamasında Kayseri istikametinden gelen bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan İ.D.,'nin kimliğini kontrol eden ekipler, zanlının İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince arandığını öğrendi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen İ.D., sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İ.D.,'nin Kütahya'da havacı teğmen olarak görev yaparken FETÖ üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edildiği, hakkında açılan soruşturma nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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